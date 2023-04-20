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Yerel İstanbul Havalimanı’nın tek rakibi kendisi
Yerel

İstanbul Havalimanı’nın tek rakibi kendisi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 14:10:00 -
İstanbul Havalimanı’nın tek rakibi kendisi

İstanbul Havalimanı 19 Nisan Çarşamba günü bin 460 uçuşla açıldığı günden bugüne kadar en yüksek uçuş sayısına ulaştı.

İstanbul Havalimanı 19 Nisan Çarşamba günü bin 460 uçuşla açıldığı günden bugüne kadar en yüksek uçuş sayısına ulaştı.

Avrupa’nın en yoğun havalimanı, dünyanınsa en büyük aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, rekorlara doymuyor. 19 Nisan Çarşamba günü itibarıyla İGA bin 460 uçuşla, açılışından bugüne kadarki en yüksek uçuş sayısına ulaşırken, 8 Temmuz 2022’de gerçekleştirmiş olduğu bin 422 uçuş sayısını da gerisinde bırakarak kendi rekorunu kırmış oldu. 19 Nisan 2023 Çarşamba günü iç ve dış hatlarda toplam bin 460 uçuş gerçekleştirilirken, dış hatlarda 148 bin 958 yolcu, iç hatlarda ise 59 bin 108 yolcu olmak üzere toplamda 208 bin 66 yolcu seyahat etti.
Bu arada Ramazan Bayramı arife günü olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü ise 220 bin yolcunun İGA İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edeceği belirtildi.

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