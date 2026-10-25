  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karahasanoğlu’ndan basın özgürlüğü çıkışı: Size özgürlük, Akit’e mahkeme mi? MURAT AĞIREL! GAZETECİLİK YAP, OPERASYON ÇOCUKLUĞU YAPMA Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e Hodri Meydan: Ispatla Milletvekilliğimden istifa edeceğim Büyük değişiklik! Marketlere yüzde 20 yerli şartı geliyor Kabe ve Mescid-i Nebevi imamlarından sert tepki: Allah’ın emrine aykırı! Dinen suç Çin’i tayfun vurdu! 60 binden fazla kişi tahliye edildi 25 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yemen’de son 24 saatte bombardıman yağmuru! 736 saldırı: 307 Husi etkisiz hale getirildi Devlet çaresiz: Yarım milyon insan sokaklara döküldü! Çetelere karşı Avrupa ile Ortak Eylem Planı! Yemen'deki Husiler kararlı! Vurmaya devam edecekler
Gündem İstanbul Havalimanı’nda zehir sevkiyatına darbe: 30 milyonluk esrarın alıcısı suçüstü yakalandı
Gündem

İstanbul Havalimanı’nda zehir sevkiyatına darbe: 30 milyonluk esrarın alıcısı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul Havalimanı’nda zehir sevkiyatına darbe: 30 milyonluk esrarın alıcısı suçüstü yakalandı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Havalimanı'nda yapılan aramada İspanya pasaportlu yolcunun bagajında 25 kilo esrar ele geçirildi, uyuşturucuyu teslim almaya gelen şüpheli Bayrampaşa'da suçüstü yakalanırken ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon 624 bin lira olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda 24 Ekim tarihinde görevli Narkokim Kısım Amirliği ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Kamboçya'nın Punom Pen kentinden Güney Kore'nin Seul kentine, buradan da İstanbul'a gelen İspanya pasaportlu Leanordo Fernandez Cortes isimli yolcuyu kontrol etti. Yapılan incelemede, yolcunun bagajında brüt ağırlığı 25 kilo 520 gram olan esrar maddesi tespit edildi. Şüpheli aynı gün gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU TESLİM ALACAĞI SIRADA YAKALANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, uyuşturucu maddeyi teslim alacak kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucuyu Bayrampaşa'da teslim alacağı belirlenen Burak İvdil, 25 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 30 milyon 624 bin lira olduğu belirtilirken, iki şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheli gözaltına alındı, 69'u tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheli gözaltına alındı, 69'u tutuklandı

Yerel

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 154 şüpheli gözaltına alındı, 69'u tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23