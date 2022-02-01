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Gündem İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Sona erdi
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na girişlerde uygulanan bilet kontrolü uygulaması bugünden itibaren sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 14:42:00 -
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Sona erdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında pandeminin başladığı 2020’den bu yana İstanbul Havalimanı’nda terminale girişte uygulanan bilet kontrolünde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda salgınla birlikte başlayan kapılardaki bilet kontrolü uygulaması bugünden itibaren sona erdi. Havalimanının hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan ve yeni dönemde kaldırılan bilet kontrol uygulamasıyla birlikte havalimanı yeniden herkesin hizmetine açılmış oldu.

Havalimanında alınan üst düzey Covid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabiliyor. Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı’nda normalleşme yolunda yeni bir adımı daha hayata geçmiş oldu.

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