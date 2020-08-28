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Aktüel İstanbul Havalimanı'nda ticareti yasak olan keklik ve bıldırcın yumurtaları ele geçirildi
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda ticareti yasak olan keklik ve bıldırcın yumurtaları ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:41:39 -
İstanbul Havalimanı'nda ticareti yasak olan keklik ve bıldırcın yumurtaları ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışına çıkmakta olan iki yabancı uyruklu şahsın bagajında ticareti yasak olan 55 adet keklik ve 60 adet bıldırcın yumurtası ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu, yurt dışına çıkmakta olan iki yabancı uyruklu şahsın bagajında papağan yumurtası olarak beyan edilen çok sayıda yumurtaya el konuldu.

CİTES ekiplerince yapılan incelemede kırılmaması için özel sünger içerisinde muhafaza edilen söz konusu yumurtaların 55 adet kınalı keklik ve 60 adet bıldırcın yumurtası olduğu belirlendi.

Yumurtaları yasa dışı üretim ve satış yapan bir kişiden temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslar hakkında, Çevre Kanunu kapsamında "biyokaçakçılık" suçundan, satışı yapan kişi hakkında da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'ndan işlem yapıldı.

El konulan yumurtalar ise kuluçka makinelerinde canlı tutulmak üzere Polenezköy Sülün Üretim İstasyonu'na teslim edildi.

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