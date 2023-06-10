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Yerel İstanbul Havalimanı'nda bir kişinin midesinde onlarca paket...
Yerel

İstanbul Havalimanı'nda bir kişinin midesinde onlarca paket...

Yeniakit Publisher
2023-06-10 15:11:00 -
İstanbul Havalimanı'nda bir kişinin midesinde onlarca paket...

İstanbul Havalimanı'na yurt dışından gelen bir kişinin midesinde 820 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'na yurt dışından gelen bir kişinin midesinde 820 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sao Paolo'dan gelen uçaktaki bir yolcuyu yakın takibe aldı.

Ekipler, uçak iniş yaptıktan sonra yolcuyu fiziki takibe de aldı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şüphelinin x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Ekiplerin üst araması yaptığı esnada şüphelinin karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine şüpheli tomografi cihazına alındı.

Cihaz görüntülerini inceleyen ekip, şüphelinin midesinde çok sayıda kapsül fark etti.
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Şüpheli, bir sağlık kuruluşuna götürülerek midesindeki kapsüller çıkarıldı. Yapılan incelemede kapsüllerde 820 gram kokain tespit edildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı. (İLKHA)

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