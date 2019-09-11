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İstanbul Havalimanı’nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun bagajında 93 adet toplam uzunluğu 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:07
İstanbul Havalimanı’nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun bagajında 93 adet toplam uzunluğu 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı.


İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular ve valizleri risk analizine tabii tutuldu. Yapılan analiz sonrasında Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçakla İstanbul’a geleceği belirlenen ve riskli olduğu tespit edilen Endonezya uyruklu bir yolcu Hava Takip Sistemi üzerinden gözetim altına alındı. Uçak havalimanına iniş yaptığı sırada uçakla birlikte taşınan valizler, yolcu salonuna transfer edilmek üzere bantlara alınmadan önce mobil x-ray cihazı ile tarandı. Yapılan taramada riskli yolcuya ait iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edildi.



93 adet farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu ise 355 metre


Şüpheli şahıs, valizleri ile gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan geçerek Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken takipte olan Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Ekipler tarafından açılan şahsın valizlerinde 93 adet farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu ise 355 metre olan işlenmiş yılan derisi ele geçirildi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında (CITES) ticareti yasak olan, 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin gümrüklenmiş değerinin 320 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.


Konuya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:07
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