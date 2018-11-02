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İstanbul Havalimanı’na 42 kilometrelik bagaj sistemi

29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’na 42 kilometrelik bagaj sistemi kuruldu.

02 Kasım 2018 Cuma 09:19
İstanbul Havalimanı’na 42 kilometrelik bagaj sistemi

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilen ve tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı, teknik özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Havalimanının 1,4 milyon metrekarelik terminal binası en çok dikkati çeken özelliklerden biri olurken, yolcu bagajlarının taşındığın bagaj sistemi de havalimanını öne çıkaran bir diğer özelliği.

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa edilen İstanbul Havalimanı’nda 42 kilometre uzunluğunda bagaj bandı sistemi kuruldu. Yolcuların biletleme işlemlerinin başladığı check-in kontuarlarından başlayan sistem, aynı zamanda geliş katından da uçaklar için transfer bölümüne ulaşıyor.

Bagaj sistemi bir hat halinde sıralandığında Taksim’den Tuzla’ya kadar ulaşabilecek uzunlukta. Bagaj kayıp oranı, sistem sayesinde neredeyse sıfıra düşecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:19
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  4. bagaj sistemi
  5. istanbul havalimanı

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