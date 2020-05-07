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Aktüel

İstanbul Havalimanı yakınındaki rüzgar enerji santralleri taşınıyor

İstanbul Havalimanı yakınında yer alan ve 12 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) söküm işlemleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:31:25 -
İstanbul Havalimanı yakınındaki rüzgar enerji santralleri taşınıyor

İstanbul Havalimanı yakınında yer alan ve 12 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) söküm işlemleri devam ediyor. RES’ler, havalimanına çok yakın olduğu ve uçuş emniyetinin riske atılmaması için sökülüyor. Sökülen RES’ler drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul Havalimanı yakınında yer alan ve 12 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) söküm işlemleri devam ediyor. RES’ler, havalimanına çok yakın olduğu ve uçuş emniyetinin riske atılmaması için sökülüyor. Türbinlerin önce pervaneleri sonrasında da merkezleri sökülüyor. Vinçlerin yardımıyla pervaneleri sökülen türbinlerin tamamen kaldırma işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Sökülen türbinler, Çatalca tarafına taşınacak. Sökülen RES’ler drone ile havadan görüntülendi.

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