İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro durakları
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Dünyanın en büyük havalimanı arasında yer alan İstanbul Havalimanı göz doldurmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı’na gitmek isteyen yolcular metro, metrobüs, tramvay, Havaist gibi ulaşım araçlarını kullanarak İstanbul Havalimanı’na ulaşıyor. Ancak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile İstanbul Havalimanı’na yarım saatte ulaşmak mümkün. Peki İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu durakları nerede?
İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte Türkiye hava ulaşımında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte THY, başta olmak üzere havayolu şirketleri milyonlarca yolcu taşıdı.
İstanbul Havalimanı'nda da ocak-mart döneminde toplamda 12 milyon 244 bin 71 yolcu uçtu. Bu tarihler arasında İstanbul Havalimanı iç hatta 3 milyon 101 bin 532 yolcu seyahat ederken, dış hatta ise 9 milyon 142 bin 539 yolcu seyahat etti. İstanbul Haalimanı ulaşımını sağlayacak olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ise tüm hızıyla devam ediyor.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak?
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı Türkiye’nin en büyük ulaştırma projelerinden sadeci biridir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu hattı Nisan 2021'de açılması planlanıyor.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro durakları
Gayrettepe'den başlayarak Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy'den İstabul Havalimanı’na gidecek olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı 120 kilometre hızla çalışacak Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada varılacak.