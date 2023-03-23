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Ekonomi İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:27:00 -
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde" dedi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) şubat ayına ilişkin hava trafik raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en  yoğun havalimanı oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı şubat ayında, 35.569 uçuş, 5.136.413 yolcu. Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı milyonlarca yolcumuzun üstün hizmet kalitesiyle ağırlamaya devam ediyor" paylaşımında bulundu.

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