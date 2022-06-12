Yurt genelinde hafta boyunca sık sık yağışlar gözlendi. Vatandaşlar ise bugün yani 12 Haziran Pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Güncel hava durumu:

İstanbul hava durumu 12 Haziran Pazar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; yağışlı havanın bu gece yarısından sonra yine etkili olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara bölge geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya’nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar’ın kuzeyi; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.