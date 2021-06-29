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Yaşam İstanbul hangi mahallelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular hangi ilçelerde kesilecek?
Yaşam

İstanbul hangi mahallelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular hangi ilçelerde kesilecek?

Sular ne zaman gelecek İstanbul | İstanbul’da 16 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde kesinti yaşanacağını, suların ne zaman kesileceğini araştırıyor. İstanbul su kesintisi nerelerde? 16 saatlik su kesintisi hangi ilçelerde?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 13:46:00 -
İstanbul hangi mahallelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular hangi ilçelerde kesilecek?

İstanbul Anadolu yakasında planlı su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde hangi saatler arasında su kesintisi olacak?

İstanbul hangi mahallelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular hangi ilçelerde kesilecek?

İski’den yapılan açıklamada 16 saatlik su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, “30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler-mahalleler şöyle:

Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi

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