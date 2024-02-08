İstanbul halkıyla adeta dalga geçiyor! İmamoğlu tutmadığı vaadi yeniden verdi

2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlara birçok vaatte bulunan ancak vaatlerinin büyük bir kısmını yerine getiremeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en büyük hayal kırıklığını ise kentsel dönüşüm noktasında yaşattı. 5 yılda 100 bin konutu dönüştürme sözünü yerine getiremeyen İmamoğlu, şimdi de el yükseltti.

Seçilmeden önce İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözebileceğini belirten ve 5 yılda en az 100 bin konut dönüştürme sözü veren Ekrem İmamoğlu, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği kentsel dönüşüm sempozyumunda sözünden döndü. Kongrede konuşan İmamoğlu, “5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz demedim, 5 yılda 10 bin konut yapacağım” dediğini iddia etti.

İBB'de reklam bütçesini kentsel dönüşüm bütçesinin üstüne çıkaran İmamoğlu yönetimi, sonuç olarak ise 5 yılda sadece 5 bin 925 konut üretebildi. İmamoğlu, yaptığı hizmetle verdiği kentsel dönüşüm sözünün sadece yüzde 5'ini tamamlayabilmiş oldu.

Tatillerden fırsat buldukça İstanbul'da kalan ve 2019 seçimleri öncesi verdiği kentsel dönüşüm sözlerinin yüzde 5'ini yerine getirebilen İmamoğlu, dün "Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul" projesinin tanıtımında yaptığı konuşmada el yükseltti.

2019-2024 arasında görev yaptığı 5 yıllık süreçte sadece 5 bin 925 konut üretmeyi başaran İmamoğlu, proje kapsamında açıkladığı 10 ana maddelik metinde 10 öncelikli alanda 125 bin konutta planlı dönüşüm sözü verdi.

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İmamoğlu, "Yine bilimsel verilerle, vatandaşlarımızın can güvenliğini ve gerçekten riskli alanları belirleyerek önceliklendirdiğimiz 10 bölgede planlama çalışmalarımızı önümüzdeki aylarda Meclis’imizde hızla getireceğiz. Bu 10 öncelikli alandaki 125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız, bu alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı deprem ve diğer afetlere karşı dirençli konut stokuna ve yaşanabilir kentsel çevreye kavuşturmak için planlarımızı hazırladık." dedi.

İmamoğlu, 125 bin kentsel dönüşüm vaadinin yanı sıra bir de güçlendirme sözü verdi. 2019 öncesi verdiği sözlerin büyük bir kısmını hayata geçiremeyen İmamoğlu 40 semtte 60 bin konutta güçlendirmeye destek olacaklarını söyledi.

İmamoğlu güçlendirme vaadinde ise şu ifadelere yer verdi;

"Binasını yenileyecekler kadar, güçlendireceklerin de yanında olacağız. Bu amaçla, güçlendirme sistemimizi kurduk. Bu kapsamda yönetmeliğimizi de biz hazırladık. Meclis’te çoğunluğu aldığımız anda hızlı taramayla ilgili tespitlerimize göre güçlendirme yapılabilecek 60 bin konutu sisteme dahil edeceğiz. Talep gelmesiyle birlikte İstanbul Yenileniyor ve diğer teşviklerimizle kentsel dönüşüme hız verirken yeni konut üretimi projelerimize de hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: Haber7