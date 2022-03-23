İstanbul Güngören'de pitbull dehşeti! "İnsanlar tehdit altında yetkililer nerede?"
Güngören’de sokak arasında ağızlığı olmayan pitbull cinsi köpeğin bacağından ısırdığı gencin yardımına vatandaşlar koştu. Genç güçlükle pitbulldan kurtarılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar dehşete düşüren görüntülerin hızla yayıldığı sosyal medyada "İnsanlar tehdit altında yetkililer nerede?" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Olay, öğlen saatlerinde İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı.
Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu.
Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı.
Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.
"İnsanlar tehdit altında yetkililer nerede?"
Vatandaşlar dehşete düşüren görüntülerin hızla yayıldığı sosyal medyada "İnsanlar tehdit altında yetkililer nerede?" diyerek tepkilerini dile getirdi.