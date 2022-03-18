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Gündem İstanbul güne dev operasyonla uyandı!
Gündem

İstanbul güne dev operasyonla uyandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik 10 ilçede 15 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 09:18:00 -
İstanbul güne dev operasyonla uyandı!

İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve örgüt adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün 10 ilçede 15 ayrı adrese baskın yaptı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Yorumlar

Fatih

Yahu istediğiniz kadar yapın. HDP kapatılmadan terörü bitirmek imkansızdır. Çünkü propagandaları ile insanları çok kolay etkileyip terör örgütüne eleman teminini sağlayabiliyorlar. Sen istediğin kadar operasyon yaptık diye ortalıkta gezin. Ah ulan bu devlet hiç mi elle tutulur bir iş yapmaz.

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