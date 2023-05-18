İstanbul Gençlik Oyunları'nda görkemli final

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nın final programı ve ödül töreni, “GoFest” ile muhteşem bir şölene dönüştü. İstanbul’un 39 ilçesinden 155 binden fazla gencin katımıyla 26 branşta gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuştu. Binlerce gencin katıldığı festival, bando gösterisinden 39 ilçe bayrak yürüyüşüne kadar birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da festivalde gençlerin coşkusuna ve heyecanına ortak oldu.

“Rekorları alt üst ettik”

Final Programı ve Ödül Töreni’nde gençlere hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, Türkiye’de bir başka örneği olmayan İstanbul Gençlik Oyunları’nı muhteşem bir gençlik festivaliyle tamamladıklarını söyledi. İstanbul Gençlik Oyunları’nın 2017 yılında bir hayalle başladığını ifade eden Başkan Kartoğlu, “2017 yılında bir hayalle çıktığımız yolculuğumuzda rekorları alt üst ediyoruz. Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonuna bu yıl daha büyük bir hedefle başladık. İstanbul’un 39 ilçesinde 150 bin gencimizi bir araya getirme hedefiyle başlayan oyunlarımızda rekorumuzu geliştirdik. 155 bin 543 gencimizle ulaşılması güç bir rekorun altına imza attık.” diye konuştu.

“Dünyanın en büyük paintball turnuvasını gerçekleştirdik”

İstanbul Genlik Oyunları’nda sadece katılım rekoru kırmadıklarını vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Kırdığımız rekorlar sadece bununla sınırlı kalmadı. 19 bin 339 gencimizle dünyanın en büyük paintball turnuvasını gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bu turnuvada bir buçuk milyon boya topu kullandık.” dedi.

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“2 milyon gencimize ulaşmayı başardık”

Yıl boyunca nefeslerin tutulduğu, heyecanın son ana kadar sürdüğü yarışma ve turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını belirten Kartoğlu, 617 final töreni gerçekleştirdiklerini söyledi. Spor, teknoloji, kültür ve sanat ile çevre ve sosyal farkındalık olmak üzere 4 kategoride gençleri aynı heyecanda buluşturduklarını dile getiren Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“26 branşta şampiyonlarımıza 759 kupa verdik. İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan 854 okulumuzu ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde 2 milyon gencimize ulaşmayı başardık. Bizim için hepiniz değerlisiniz, hepiniz şampiyonsunuz. Sizleri sevdiğimizi, sizlere sonuna kadar güvendiğimizi ve inandığımızı asla unutmayın. Yeter ki siz isteyin. Biz, her zaman ve her yerde yanınızda olacağız.”

İstanbul Gençlik Oyunları'nda en fazla madalya kazanan okullar

Başakşehir İlçe Geneli Ortaokul Kızlar

1.Başakşehir TOKİ Fenertepe Ortaokulu

2. İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Ortaokulu

3. TOKİ Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu

Başakşehir İlçe Geneli Ortaokul Erkekler

1. İbrahim Koççaslan Ortaokulu

2. TOKİ Mustafa Kutlu İBB Ortaokulu

3.Kayaşehir Şeyh Şamil İmal Hatip Ortaokullar

Başakşehir İlçe Geneli Lise Kızlar

1. TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi

2. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Topkapı Okulları (Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Başakşehir İlçe Geneli Lise Erkekler

1. Topkapı Okulları (Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2. Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Aliye İzzetbegoviç İmam Hatip Lisesi

İstanbul Geneli Kızlar

1. TOKİ Atakent Spor Lisesi - Küçükçekmece

2. Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Kağıthane

3. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi - Esenyurt

İstanbul Geneli Erkekler

1. Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi -Başakşehir

2. TOKİ Atakent Spor Lisesi - Küçükçekmece

3. Topkapı Okulları (Özel İstanbul OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)