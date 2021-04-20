İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.
İlan Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi : 20.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 04.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.05.2021
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 12.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.05.2021
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