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Ekonomi İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 12:55:00 -
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.

İlan Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi : 20.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 04.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.05.2021
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 12.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.05.2021

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