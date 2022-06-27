Türkiye son birkaç gündür şiddetli yağışlarla boğuşuyor. Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun gibi pek çok ilde sel ve baskınlar yaşandı. İstanbul’da da fırtına etkili olmaya başladı. Peki, bu hafta İstanbul’da hava nasıl olur?

İstanbul fırtına ne kadar sürecek? İstanbul hava durumu 5 günlük

AKOM, İstanbulluları fırtınaya karşı uyardı. Saat 17.00 sularında başlayan fırtına ve yerel yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "AKOM’a göre bu akşam saatlerinde başlayıp yarın sabaha kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ile sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurabilirsiniz” denildi.