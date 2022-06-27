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Yaşam İstanbul fırtına ne kadar sürecek? İstanbul hava durumu 5 günlük
Yaşam

İstanbul fırtına ne kadar sürecek? İstanbul hava durumu 5 günlük

Batı Karadeniz, Doğu Marmara başta olmak üzere yurdun büyük bölümü şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. İstanbullular ise havanın ne zaman düzeleceğini, fırtınanın kaç gün devam edeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-27 18:42:00 -
İstanbul fırtına ne kadar sürecek? İstanbul hava durumu 5 günlük

Türkiye son birkaç gündür şiddetli yağışlarla boğuşuyor. Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun gibi pek çok ilde sel ve baskınlar yaşandı. İstanbul’da da fırtına etkili olmaya başladı. Peki, bu hafta İstanbul’da hava nasıl olur?

İstanbul fırtına ne kadar sürecek? İstanbul hava durumu 5 günlük

AKOM, İstanbulluları fırtınaya karşı uyardı. Saat 17.00 sularında başlayan fırtına ve yerel yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "AKOM’a göre bu akşam saatlerinde başlayıp yarın sabaha kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ile sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurabilirsiniz” denildi.

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