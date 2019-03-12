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İstanbul, finans merkezleri sıralamasında 9 sıra yükseldi

Londra merkezli danışmanlık şirketi Z/Yen Group, farklı finans merkezlerinin rekabet güçlerini karşılaştırdığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 12:19
İstanbul, finans merkezleri sıralamasında 9 sıra yükseldi

Londra merkezli danışmanlık şirketi Z/Yen Group, farklı finans merkezlerinin rekabet güçlerini karşılaştırdığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İstanbul’un puanı, Eylül 2018 dönemine göre 30 puan birden artarak 620 puana yükseldi. Bu artış, İstanbul’u küresel finans merkezleri sıralamasında 9 sıra öne taşıyarak 59’uncu sıraya yükseltti. Ayrıca, İstanbul’un Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yeri 2 sıra artışla 4’üncü sıradan 2’nci sıraya yükseldi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Küresel Finans Merkezleri Endeksi sonuçlarının Türkiye’nin finans merkezi olma hedefine daha umutla bakılabileceğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Küresel Finans Merkezleri Endeksi’ne göre, İstanbul’un geçen yıla göre 9 sıra öne çıkarak 59’uncu sıraya yükselmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:19
  1. İstanbul
  2. danışmanlık şirketi Z/Yen Group
  3. küresel finans merkezleri
  4. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç
  5. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
  6. Küresel Finans Merkezleri Endeksi

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