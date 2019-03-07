İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Herkes İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi denildiğinde Ataşehir'e, Ümraniye sınırlarına bir bakıyor, 'İnşaatlar bir türlü ilerlemiyor.' deyip, 'Proje yürümüyor.' diye bakıyor ama bunun çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Sermaye piyasaları ile ilgili çok kapsamlı yeni bir düzenleme geliyor." dedi.

Aşan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Finans Merkezi Konferansı'ndaki konuşmasında, İFM vizyonunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında koyduğunu anımsattı.

Geçen 10 yılda İFM'de hayal edilen yere gelinemediğine işaret eden Aşan, bir dönem çalışmaların çok hızlandığını hatırlattı.

Aşan, süreç Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi süreçler nedeniyle sekteye uğrasa da yola bundan sonra devam edileceğinin altını çizdi.

Süreçte, yaşanan koordinasyon problemine dikkati çeken Aşan, şunları kaydetti:

"Birçok kurum bu işin içine girmiş. Bir ay önce, bütün ilgili kurumlara yazalım, bugüne dek neler yapıldığını soralım dedik, 81 mektup yazdım. 81 ilgili yer olunca koordinasyon bir miktar güç oluyor ama orayı sadeleştirdik, daha da sadeleştireceğiz. Hızlıca mevzuat ve düzenleme kısmını devam ettireceğiz. İkinci olarak da bazı konularda da ne yaptığımızın takipçisi olmamışız.

Özellikle mevzuat ve düzenleme konusunda çok ciddi ilerlemeler var fakat bunları herhalde çok anlatamadığımız için, 'Proje çok yürümüyor.' gibi bir hava oluşmuş. Herkes İFM projesi denildiğinde Ataşehir'e, Ümraniye sınırlarına bir bakıyor, 'İnşaatlar bir türlü ilerlemiyor.' deyip, 'Proje yürümüyor.' diye bakıyor ama bunun çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bir yığın yapılan şey var, mesela sermaye piyasaları ile ilgili çok kapsamlı yeni bir düzenleme geliyor."

Bundan önce yapılan çok sayıda düzenleme olduğuna işarete den Aşan, bu düzenlemelerin hepsinin İstanbul'un Finans Merkezi olması için yapıldığını aktardı.

Aşan, yapılan çalışmalara İstanbul özelinde bakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, çalışmalar çerçevesinde bunların da anlatılacağını dile getirdi.

- "Gecikmenin pozitif getirileri de oldu"

Gecikmenin pozitif getirilerinin de olduğunu bildiren Aşan, dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya çok büyük dönüşümün içinde ve finans alanı bu dönüşümün içinde en zor nereye gideceğini tahmin edeceğimiz alanlardan biri. Bu bir şans. İFM'yi yeniden oluştururken, bununla ilgili bir master plan çalışması yapıyoruz. Nisan sonu mayıs başı gibi bütün paydaşlarla birlikte bu master planı finalize etmek üzere bir workshop yapacağız.

Bu işi 10 sene önce yapmış olsaydık mesela bu fintek konusunda bir şeyleri büyük olasılıkla ıskalayacaktık. Bugün bunu kuruyor olmamızla, çok büyük olasılıkla yeni Finans Merkezimizin merkezine fintekleri koyacağız. 10 sene sonra çok büyük olasılıkla, konvansiyonel şeylerin ötesinde bir şeyler konuşuyor olacağız. Geleceğin finans dünyasını belirleyecek olan onlar. Bu mesela bir şans... Kripto paralarla ödeme sistemleri artık hayatımıza girmeye başlıyor. Kripto paralarla post makineleri, kredi kartları gelecek. Bunun ilk uygulamalarından birini bir Türk şirketi yapıyor, yakın zamanda göreceğiz."

Dünyanın, paranın ne olacağını, nasıl kullanılacağını bilmediği bir döneme doğru gittiğini belirten Aşan, büyük dönüşümün içinde yeni bir yapılanma ile İFM'nin finalize edileceğini, inşaat kısmına takılmamak gerektiğini dile getirdi.

- "İstanbul'u Uluslararası Finans Merkezi olarak üst sıralara taşımamız gerekiyor"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, birlik olarak "Daha güçlü bir Türkiye için daha güçlü bir sermaye piyasası yaratma" sevdasında olduklarını söyledi.

En çok önem verdikleri projenin İFM olduğuna işaret eden Topaç, daha güçlü sermaye piyasalarına yönelik amacın, İFM vizyonu ile gerçekleşebileceğini söyledi.

Topaç, İstanbul'u hak ettiği noktaya getirmek için hep birlikte çalışmak gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"İstanbul'u Uluslararası Finans Merkezi olarak üst sıralara taşımamız gerekiyor. Gerekli çalışmalar yapıldığında, bu hedefin kolaylıkla erişilebileceğine gönülden inanıyoruz. Örneğin sıkı bir çalışma sonrasında Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 17 sıra birden yukarı giderek 2018'de 60. sıradan 2019'da 43. sıraya yükseldi.

İstanbul finansal hizmetler sektörü ekosistemi, teknik altyapısı ve AB uyumlu düzenlemeleri ile yüksek bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması tüm finansal hizmetler sektörüne katkı sağlayacaktır. Bu projeyle kredi, sermaye, sigortacılık ve emeklilik piyasalarımızın birlikte ve etkileşim içinde çalışacakları, yeni ve yaratıcı ürünlerinin gelişmesinin sağlandığı bir ekosistem oluşturmuş olacağız."

Topaç, gerekli ortamın yaratılması durumunda, farklı piyasalar arasındaki etkileşimin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Halkbankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankasının kredilerinin teminatıyla 3,15 milyar TL gibi oldukça yüksek bir tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirildiğini anımsatan Topaç, "Önümüzdeki günlerde ise aynı modelle bu sefer Akbank, İş bankası ve Yapı Kredi bankası 1 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirilecek. Kredi piyasaları ile sermaye piyasalarının birbirinin beslemesiyle, derinliğin, ürün çeşitliğinin ve yatırım seçeneklerinin bir anda nasıl artacağının en güzel örneklerinden birisi bu olsa gerek." ifadelerini kullandı.

Topaç, İstanbul'un Uluslararası Finans Merkezi vizyonunda kendilerine düşen her görevi yerine getireceklerini bildirdi.