0553 313 94 23

İstanbul Finans Merkezi Konferansı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)- "Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı"- "Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı" - "İstanbul Finans Merkezi Projesi'ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz"- "Bu kapsamda, organize piyasalarda işlem gören türev araçların çeşitliliğini artırarak sermaye piyasalarımızı daha da derinleştireceğiz"

07 Mart 2019 Perşembe 22:02
İstanbul Finans Merkezi Konferansı

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışmasının eş anlı başladığını belirterek, "Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı." dedi.

Albayrak, İstanbul Finans Merkezi Konferansı'ndaki konuşmasında, hedefledikleri finansal mimarinin oluşturulmasında kritik öneme sahip unsurların başında, İstanbul'un güçlü bir küresel finans merkezi haline dönüştürülmesinin geldiğine işaret etti.

Bu amaçla AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi'ni başlattıklarını ve bu proje kapsamında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Kamu sermayeli katılım bankası kurulması hedefi kapsamında Ziraat Katılım Bankası AŞ'yi ve Vakıf Katılım Bankası AŞ'yi kurarak bu çerçevede faaliyete geçirdik. Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu'nu 2015 yılında oluşturduk. İstanbul Tahkim Merkezi'ni kurarak işler hale getirdik. İstanbul'da ülkemizin ilk tematik teknoparkı olan Finans Teknopark'ı kurduk. Yatırım fonlarının dağıtım kanallarının genişletilmesi ve yatırımcıların tek bir platformdan birçok yatırım fonuna ulaşabilmesi adına Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nu yapılandırdık.

Fiziki altyapı ile ulaşım ağının kurulmasına yönelik faaliyetler kapsamında İFM kümelenme bölgeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı, metro, Marmaray ve diğer raylı sistemlerin bağlantılarının kurulması için gerekli projeleri hazırladık."

Bakan Albayrak, İstanbul'un uluslararası finans merkezleri arasında üst sıralarda yerini alması amacı doğrultusunda, ilerleyen dönemde de bu çalışmaların çok daha hızlanarak devam edeceğini vurgulayarak, bu kapsamda, organize piyasalarda işlem gören türev araçların çeşitliliğini artırarak, sermaye piyasalarını daha da derinleştireceklerini kaydetti.

- "Üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz"

Berat Albayrak, finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarında da ciddi revizyonlara gittiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı. Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye'deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı. Bu yıl içinde bununla ilgili çok somut adım atacağız, alt kırılımlarından biri de sermaye piyasaları noktasında çünkü bir Finans Merkezi, iki tuğla örmek, üç bina dikmek değil, üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz. Bunu tam anlamıyla tüm ayakları ile destekleyecek bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız.

İFM kümelenme bölgelerinde, bu altyapı iyileştirmelerini her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu çerçevedeki mevcut fiziki lokasyonla ilgili muhtemelen bu ay bitmeden, tüm paydaşlarla koordineli şekilde, projenin revizesi de dahil birçok açıdan, zamanlaması, bitiş tarihi, hangi kurumların gireceği, hangi kurumlarla birlikte yapı oluşması ile ilgili yol haritasını güncelleyerek İstanbul Finans Merkezi Projesi'ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Albayrak, her ay düzenlenen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantılarında, İFM'nin arzu edilen kapasite ve etkinlikte hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları ele aldıklarını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ekosistemin kodlarının yeniden yazıldığı, pastasının yeniden paylaşıldığı, dengelerinin yeniden oluşturulduğu böyle bir dönemde Türkiye olarak, dünyadaki birçok ülkeden, bir adımdan daha fazla önde olduğumuz birçok avantajlı nokta var. Finans Merkezi konseptini, yeni bir bakış açısıyla yüz adım daha ileri taşımak için hepimize büyük iş düşüyor. Bu projenin lafta değil, icraatta hayata geçmesi için sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Bakan Albayrak, konuşmasının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:02
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. İstanbul Finans Merkezi
  3. İstanbul Finans Merkezi Konferansı
  4. vergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke şokta! Mahkeme partiyi kapattı
    1. Ülke şokta! Mahkeme partiyi kapattı
    2. Ulaştırma Bakanı Turhan, vatandaşlara..
    3. "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse..
    4. Londra'da Ankara Anlaşması davası
    5. Off-Road’cular Artvin’in düşman..
    6. THY Euroleague: Darüşşafaka: 67 -..
    7. Regaib Kandili'nde Çamlıca Camisi'ne..
    8. ABD'nin yaptırım kararı sonrası İran..
    9. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    10. Kütahya’da 15 kilometrelik grup yolu..
    11. Niğde’de FETÖ’nün sözde il imamına 6..
    12. Varto’da Regaip Kandili kutlandı
    13. Avrupa'ya ulaşan kokainin yarıdan..
    14. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,..
    15. Antalya’da aranan FETÖ şüphelisi tren..
    16. "Cumhur İttifakı'nın çok bereketli..
    17. Minik Academy Koleji erken kayıt..
    18. GÜNCELLEME - Eminönü'nde pikap denize..
    19. İstanbul Finans Merkezi Konferansı
    20. İran duyurdu: Silahları Suudilerden ve..
    21. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    22. Ahlat’ta Regaip Kandili kutlandı
    23. Ukrayna’dan Google’a Kırım başvurusu:..
    24. Niğde’de eski savcının katiline..
    25. Abalı Denizlispor'un banka hesaplarına..
    26. Dünyayı ayağa kaldıran hamle! ABD..
    27. "İlk Uzun Metrajım Film Festivali"..
    28. Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu
    29. Kahramanmaraş’ta camiler doldu taştı
    30. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:..
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı