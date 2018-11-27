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İstanbul Fellowship başvuruları için son 3 gün

Bu yıl 4.'sü düzenlenecek Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve STK temsilcilerini İstanbul'da ağırlayacak

27 Kasım 2018 Salı 16:35
İstanbul Fellowship başvuruları için son 3 gün

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) için son günlere girildi.

Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve STK temsilcilerinin başvurularına açık olan programa başvuru için son 3 gün kaldı.

Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Fellowship, 26, 27 ve 28 Şubat 2019'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Türk edebiyatının dünyaya duyurulması için bir platform oluşturan organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında yapılacak.

Başvurusu yeterli bulunan katılımcıların 1 Ocak 2019'da açıklanacağı programda, yurt içinden ve yurt dışından başvurusu kabul edilen katılımcılar, farklı desteklerden faydalanabilecek.

Şu ana kadar 90 ülkeden 409 katılımcının başvurduğu programa, 30 Kasım'a kadar "https://www.fellowship.istanbul" adresinden online başvuru yapılabilecek.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:35
  1. FellowShip

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