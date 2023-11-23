İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi!
İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen kaymayla 2 binanın boşaltıldığı öğrenildi.
İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen kaymayla 2 binanın boşaltıldığı öğrenildi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde devam eden bir inşaatın temel kazısında yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin yetkililere haber vermesiyle, önce inşaat alanına komşu olan 2 bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.
Olası bir çökmeye karşı iş makineleriyle desteklendi.
Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
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RİZE'DE DE HEYELAN MEYDANA GELMİŞTİ
Rize'de heyelan sonucu istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı boş evin temelinde hasar oluştu.
Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde Mustafa Devrim'e ait 2 katlı evin bulunduğu yamaç arazide, heyelan meydana geldi.
Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan evin temelinde hasar oluştu. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, sahiplerinin İstanbul'da yaşadığı evde inceleme başlattı.