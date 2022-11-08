İstanbul’un pek çok ilçesinde yarın elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin olacağı ilçelerde bulunanlar ise ‘Elektrikler kaç saat yok?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba?

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, DİBEKTAŞI, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR sk bölgelerinde 09/11/2022 01:00:00 - 09/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ALTAN, AZER, BEHİCE, BEYKAN, CENAP, HATMİ, KANDİLLİ, SERKAN, UTKU, YEŞİLBELDE sk bölgelerinde 09/11/2022 02:00:00 - 09/11/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AYDİLEK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, HARDAL, HİKMET, KARLIBAYIR, SEMA, SEĞMEN, UYGAR, ÖZERDEM, ÜNSİYET sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AZMİ, BALA, BOZKIR, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, GEZER, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HOCA AHMET YESEVİ, MERHAMET, MÜCEVHER, ORBAY, SERVİNAZ, TAKVA, YUNUS EMRE, ÇALIKUŞU, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ sk / İSLAMBEY mah DUATEPE, ERSAN, LALEGÜL, REDİF sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MERT, İYİBAŞ sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL, ZAFER sk bölgelerinde 09/11/2022 13:00:00 - 09/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 416., 417., 418. sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1630., 1631., 1632., 1638., HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 428. sk bölgelerinde 09/11/2022 11:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah HALKÇI, RAY, TÜRKÇÜ, YAKUT sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, İSTASYON sk / YEŞİLYURT mah DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, EKİN, PELİN, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, FUAT SARP, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, KIRLANGIÇ, NECATİ ALBURUZ, VEFABEY, ÇAKIR ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AMBARLIDERE YOLU, OKUL YOLU sk / ULUS mah LEYLAK, OKUL YOLU, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK, OKUL YOLU sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah HOŞSOHBET sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah KARAKOL, PAZARYERİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah DİKİLİTAŞ, FİLİZ, OTOPARK, YENİDOĞAN sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, BAYRAK, DUMAN, DUYGUM, EMİN, FATİH, FISTIK, GARİP, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, YILDIRIM, ÇINARLI, İKRAM, İNCİR sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah KURUÇEŞME, MAĞRUR, ÖZVEREN, ŞULE sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah FUZULİ, SAKARYA, SAMSUN, ZAFER, İZMİR sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BAYRAM, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ÇINARLI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, GÜNEŞ ARALIĞI, HASAT, KUZEY, NÜKHET, OSMANOĞLU, PİYALEPAŞA, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÜST SEYHAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BAHADIR, EFLATUN, ERCAN, EREN, ERGUVAN, ERSİN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, KESER, KURUÇAY, PİYALEPAŞA, SİVAS, ÇAMLICA sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah CEYLAN, KAPTANPAŞA, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, NAKKAŞ PENAHİ, PİYALE HAVUZU, SEL, TÜRBE, YAYA GEÇİDİ ÇIKMAZI, ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah ALT BARUTHANE, BARUTHANE SIRTI, EFEM, FEN İŞLERİ ÇIKMAZI, SPOR, STAT, YILMAZ, ÜST BARUTHANE sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah BAHRİYE, EMİN CAMİİ, ÇATIK KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah SEVAL, ŞULE sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah HADIMKÖY YOLU, MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARPALIK, ATATÜRK, BAHTİYAR, BAHÇIVAN, BAYIR, BAĞ, BÜLBÜL, CAMİ, ERKİN BALABAN, ERÇETİN, HAMAM, HİS, MANİSA, ORTA, PAPATYA ÇIKMAZI, PAŞA, SELVİ ÇIKMAZI, VEZİR FERHATPAŞA, YAĞMUR, YUSUFHOCA, ÇAYIR, ÇEŞME, ÇİMEN, İCADİYE, İHSANİYE sk / KALEİÇİ mah FETİH sk bölgelerinde 09/11/2022 01:00:00 - 09/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, BEGÜM, CAMİ, ERKİN BALABAN, USLU ÇIKMAZI, ÇEŞME sk bölgelerinde 09/11/2022 01:00:00 - 09/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AYDIN sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, DAR, GALİP, GÜLİZAR, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KONUK, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 99., SELİMİYE, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 09/11/2022 00:01:00 - 09/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 99., SELİMİYE, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 09/11/2022 00:01:00 - 09/11/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 09/11/2022 03:00:00 - 09/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 09/11/2022 04:00:00 - 09/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 09/11/2022 06:30:00 - 09/11/2022 07:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ORHANGAZİ mah ATATÜRK sk 1650, 1651 SK bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 09/11/2022 01:00:00 - 09/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 09/11/2022 01:00:00 - 09/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah HOCA RÜSTEM MEKTEBİ sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 09/11/2022 00:05:00 - 09/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261., 262., 263., 264., 280., 281., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 505., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk bölgelerinde 09/11/2022 09:30:00 - 09/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR, BİLGE, KINALI, MARMARA, MERİÇ, TAHİR, ÜÇLER, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, TAŞÇILAR sk bölgelerinde 09/11/2022 09:30:00 - 09/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah UFUK sk bölgelerinde 09/11/2022 10:00:00 - 09/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, YEŞİLTEPE, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah AYDINLAR, BAHAR, BAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, SOĞANLI, TAYFUN, İKBAL sk bölgelerinde 09/11/2022 11:00:00 - 09/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, BÜLBÜL, DR. SADIK AHMET, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KAŞIKÇIN, KUĞU KUŞU, SARI ASMA, SÜLÜN, TOY, YARASA, ŞAHİN, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, BAL, BALLICA ÇIKMAZI, HİSAR GÜLÜ, HİSARÜSTÜ MEZARLIK, PIRLANTA, RUMELİ HİSARI 1., RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 09/11/2022 03:00:00 - 09/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah CÜMLE, DETAY, DOĞACI, FASILA, HATMİ, YÜCELEVLER sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah CÜMLE, DETAY, PEMBE, YÜCELEVLER, ÇARDAK , ŞALCIKIR sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah MASLAK AYAZAĞA sk bölgelerinde 09/11/2022 14:00:00 - 09/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, HİDAYET ÇIKMAZI, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BARBAROS, EKİN, HALİM ULUŞAHİN, TANDOĞAN, YAĞMUR ÇIKMAZI sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AL KARANFİL, ASLANYURT, AYHAN IŞIK, AYYILDIZ, AŞÇILAR, BESTE, BİNBAŞI REFİK, CELAL ATİK, DERE, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, GÜL 1, GÜVEN 1, HALASKARGAZİ, HAMİT KAPLAN, HAVVA HANIM, HİLAL 1, KARACAOĞLAN, KÜÇÜK, KÜÇÜK BAHÇE, KİLİMCİ, MEHMETLER, MERDİVENLİ, MERSİNLİ AHMET, MUMCU, MİRALAY KAZIMBEY, NUR, OPERATÖR RAİFBEY, PİRİNÇ, SAADET HANIM, SAMANYOLU, SİMGE, TAYYARECİ CEMAL, UĞUR BÖCEĞİ, YAŞAR DOĞU, YENİ İLHAN, ÇORUH, ŞEKER, ŞERİFE BACI, ŞÜKRÜ GÜLESİN sk / MERKEZ mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, DERE, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, SAMANYOLU, TUĞRUL sk bölgelerinde 09/11/2022 00:00:00 - 09/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah VALİ KONAĞI sk / TEŞVİKİYE mah FERAH, FULYA, SALKIM, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ERDEM 1, GAZİLER, HARMAN, KANBER sk bölgelerinde 09/11/2022 10:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 09/11/2022 00:05:00 - 09/11/2022 14:39:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 09/11/2022 09:30:00 - 09/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/19., G/22/2., G/33., HALİL DİNÇER sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 9. sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BLOK İÇİ, G/18., G/29., G/36., G/37., G/37/1., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 09/11/2022 09:00:00 - 09/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

09.11.2022 12:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SİNEMACILAR, ATTİLA İLHAN, YENİDOĞAN, IŞIKLAR, SALKIM AĞACI, BEYAZ ÇİĞDEM, NERGİS, ELMALI, EFE, NARTANESİ, PREVEZE, BEYNAZ, HAZAR, KIZILIRMAK, BAHARDALI, ARAS

BEYKOZ

09.11.2022 09:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ, GÜLŞEN, EKİNCİLER, ERTÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT ALBAY SUAT KARADAĞ, ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT ER MUSTAFA DÜNDAR, OTAĞTEPE

ÇEKMEKÖY

09.11.2022 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 86., TURGUT ÖZAL, 87., SARAY

KADIKÖY

09.11.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FAHRETTİN KERİM GÖKAY, KUYUBAŞI, GÖKAY, DOSTANE, VELİBEY, FENERYOLU, NAHİT

09.11.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DERE, TEPE, ASLAN KAPTAN ÇIKMAZI, SEHER, CAMİ, BANKACILAR, MÜMİN DERESİ, BATMAN

KARTAL

09.11.2022 14:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MİLANGAZ

MALTEPE

09.11.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİNÇERLER, EMEK, BÜYÜKBAKKALKÖY (BAŞIBÜYÜK) BAĞLANTI YOLU

09.11.2022 12:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GİRNE

09.11.2022 13:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SANAYİ

09.11.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERENLER, AYLA, TAKVİM ÇIKMAZI, BENGÜ, BAYIR, SÜMERLER, CENK, ŞAHİNLER

PENDİK

09.11.2022 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLAPINAR, SAMAN, MUVAFFAK, ERCİYES, GÖZDAĞI, ALTINDAĞ, ÇOTANAK, İNÖNÜ, SADIK, GÜLPINAR, HUZURLU, TEDBİR, KARADAĞ ÇIKMAZI, UMDE, MİMAR SİNAN, NAR, HARİKA, EMEK, YAYGIN, NADİM-, TOPÇULAR, AYTEMİZ, DENİZ KABUĞU, ZEYTİN DALI

09.11.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EKİN, SELÇUKLU, SENA

09.11.2022 09:30 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖPRÜLÜ

09.11.2022 10:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLİMPİYAT, ŞENER

09.11.2022 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİVİT, MAHFEL, MEDRESE, GÜNEŞYÜZ, KARAHAN, MEVLANA, MİDYAT, MERVE, ERİK, ŞİFAHANE, YUSUFİYE, MENDERES, MİDİLLİ, SÖNMEZ, KARABAĞLAR ÇIKMAZI, DİCLE

09.11.2022 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BURGAZ, MEVLANA, KARAYAZI, GÜNEŞYÜZ, BİRİKİM, DELİL, ÇAĞIN, ŞERİT, NARLI BAHÇE, ERİK, RÜZGARLI, GÜNEŞ, AYDOS, SANATKAR

SANCAKTEPE

09.11.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUNUSLU, AYÇİÇEK, HİKAYE, AVŞAR, BEDİR, SEVENLER, HALİFE, MERAL, MEHTABIM, NURDAN, ADALET, ÇİFTELER, SU, ATATÜRK, ERGÜN, SÜMER, TANRIVERDİ, ZİVERBEY, SAĞLAMLAR, SAADET, HİSAR, HENDEK, BASRA, TEVFİK FİKRET, UFUK, KÖPRÜ, DESTAN, MUCİT, CENAP, FECİR, EGE, SÜVARİ, ŞEHİT BEYHAN TOPÇU, EFLAK

09.11.2022 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HARZEMŞAH, VELİOĞLU, SAMYELİ, BELDE, SEVENLER, TERTİP, STAD, BUKLE

ŞİLE

09.11.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUMLUK, GÜLHAN, UYGUR, GÜL, HÜLYA, HERCAİ, ŞİMŞİR ÇIKMAZI, GÜVEN, KUMBABA, YAZGÜLÜ, GÜRGEN ÇIKMAZI, GÜNDÜZ

ÜMRANİYE

09.11.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUCİT, KÖPRÜBAŞI, ADEM YAVUZ, YEŞİLGÖLE, AKPINAR, KARAMAN, KORUCU, BİNGÖL, ARMAĞAN, HEDİYE ÇIKMAZI, GÜNDOĞDU, YAĞMUR, BABAYİĞİT, TOPKARA, PEMBE, YETİMOĞLU, DEVİR ÇIKMAZI, BEYDAĞ, BATI, SİNOP, İSKECE, KOVAN, RİZE, ALABALIK, YILDIRAY, KARABULUT, YEKPARE ÇIKMAZI, REÇİNE, ÇEŞME

09.11.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOOPERATİF, 19 MAYIS, DENİZATI, GENÇ, GÜNALAN, NEBİ, YAVUZ, YEŞİLYURT, DOST, GÖKDOĞAN, CANAN, KÜBRA, ADALI ÇIKMAZI, YEŞİLIRMAK, ÇORBACIYOLU, PAMUKKALE

09.11.2022 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GENÇ FİDAN, ESTERGON, OKAN, SARIPINAR

09.11.2022 10:00 - 19:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TARIK BUĞRA, AKDAĞ, ELALMIŞ, REYHAN, SEYHAN, OSMANGAZİ, SEVGİ

ÜSKÜDAR

09.11.2022 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KISIKLI