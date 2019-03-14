İstanbul elektrik kesintisi sorgulama İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ İstanbul’un farklı bölgelerinde meydana gelen elektrik kesintilerinin olacağını açıklayarak İstanbul’da elektriklerin kesileceği bölgeleri son dakika açıkladı. Peki İstanbul’da elektrikler nerede kesilecek? BEDAŞ 14 Mart Perşembe İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama BEDAŞ.

Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ İstanbul’un farklı bölgelerinde meydana gelen elektrik kesintilerinin olacağını açıklayarak İstanbul’da elektriklerin kesileceği bölgeleri son dakika açıkladı. Peki İstanbul’da elektrikler nerede kesilecek? BEDAŞ 14 Mart Perşembe İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama BEDAŞ. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’un çeşitli noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ elektriklerin ne zaman geleceğini planlı kesinti listesi ile duyurdu. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte BEDAŞ planlı kesintiler… Esenyurt'ta elektrik kesintileri – PINAR Mh., 1242. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21467-21628) – AKEVLER Mh., 1048. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1069. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., FATİH SULTAN MEHMET Cd., E-5 TEM Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21662-21865 22552 20321 27230 22987 22988 22989 27451 22293 27428) – BAĞLARÇEŞME Mh., 1167. Sk., 1168. Sk., 1169. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1105. Sk., FATİH Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., BAHÇE YOLU Cd., 933. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 956. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21675-22689 21189 22595 27226 ) – BAĞLARÇEŞME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., YAŞAR KEMAL Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., AHMET ARİF Cd., 1167. Sk., 1168. Sk., 1175. Sk., 1176. Sk., 1197. Sk., 1198. Sk., 1196. Sk., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., BAHÇE YOLU Cd., 871. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 875. Sk., 876. Sk., 877. Sk., 879. Sk., 880. Sk., PINAR Mh., 1249. Sk., 1250. Sk., 1251. Sk., 1282. Sk., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., 1022. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., NAZIM HİKMET Bul., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 1908. Sk., 1907. Sk., 1905. Sk., 1904. Sk., 1903. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21671-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984 21624 21990 21544 22924 21626 20791 22847 22801 22631 ) – MERKEZ Mh., EREN Sk., SEVAL Sk., ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR Sk., KAYAPINAR Sk., GÖNÜL Sk., SEVİL Sk., GÜLDESTE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21885-9309 T.M.) – HAMİDİYE Mh., BİLGİ Sk., SELAMET Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21886-9209 T.M.) – ÇİFTLİKKÖY Mh., BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21849-23244 23687 23026 23098 23097 23449 23713 23657 23513 23636 23648 23433 23698 23416 23105 23215) – SAZLIBOSNA Mh., KUTLU AKTAŞ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21873-28608) – ALİPAŞA Mh., TRABLUSGARP Bul., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21866-25069-25008-25423-25757-25229) – MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAYLA Cd., SÜLEYMAN ÇELEBİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21908-28680) – ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., AYNALI Sk., BİLLUR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21910-31555) – AKŞEMSETTİN Mh., AKSUN Sk., CENGİZ TOPEL Cd., CÖMERT Sk., DERVİŞ Sk., DERİN Sk., DUMANLI Sk., EGEMEN Sk., OĞUZ Sk., SELİMPAŞA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21928-28835 tm) – YENİKÖY Mh., KÖYBAŞI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21940-4068) – MERKEZ Mh., PALAZOĞLU Sk., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., BÜYÜKDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., ÇARŞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21960-3001) – 19 MAYIS Mh., ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN Cd., MEHMETLER Sk., FULYA BAYIRI Sk., AŞÇILAR Sk., TEŞVİKİYE Mh., VALİ KONAĞI Cd., HAKKI YETEN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21961-3679) – YENİ MAHALLE Mh., 503. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509/1. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 534. Sk., 535. Sk., PAŞAÇAYIRI Cd., YENİMAHALLE Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21926-29320 tm) – YENİ MAHALLE Mh., 503. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509/1. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 534. Sk., 535. Sk., PAŞAÇAYIRI Cd., YENİMAHALLE Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21927-29320 tm) – SANAYİ Mh., BARBAROS HAYRETTİN Sk., MALAZGİRT Cd., OĞUZHAN Sk., VALİ Sk., ENGİN Sk., ÇAĞLAYAN Sk., NAZLI Sk., SÖĞÜT Sk., PİYALE Sk., KAVAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21892-543) – İSLAMBEY Mh., ARİFAĞA Sk., EVLİCE BABA TEKKE Sk., BÜLBÜLDERE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21954-8798) – ZAFER Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., BAHARGÜLLÜ Sk., ÇALIŞLAR Sk., FEVZİ ÇAKMAK Mh., AHMET TANER KIŞLALI Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21913-31003) – KARLITEPE Mh., ORDU Cd., ÇUKURTARLA Sk., 11. DEVRİYE Sk., KARLITEPE Sk., GÖÇMENLER Sk., 12. DEVRİYE Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21957-8060) – MERKEZ Mh., SİLAHŞÖR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21959-3069) – İSTİNYE Mh., BAHÇE NANESİ ÇIKMAZI Sk., BALABANDERE Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Sk., NURİ PAŞA.. Cd., ASLAN AĞZI Sk., EYLEM Sk., FEDAKAR Sk., FERAY Sk., FERAHEVLER Mh., ESENLİK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21941-4023) – MERKEZEFENDİ Mh., G/75 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21976-1599) – MUHSİNE HATUN Mh., BATUMLU Sk., EVCİN Sk., GERDANLIK Sk., MOLATAŞI Cd., TAVAŞİÇEŞMESİ Sk., TÜRKELİ Cd., MİMAR HAYRETTİN Mh., ARAYICI Sk., BALİPAŞA YOKUŞU Sk., KURBAN Sk., NİŞANCA Mh., TÜRKELİ Cd., SARAÇ İSHAK Mh., KUMKAPI DEĞİRMENİ Sk., KUMKAPI HANI Sk., TULUMBA ÇIKMAZI Sk., TÜRKELİ Cd., İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI Sk., İBRAHİMPAŞA YOKUŞU Sk., ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 19:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21991-2169 TM) – İZZETTİN Mh., İZZETBABA Cd., KESTANELİK Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21998-23007 23474 23206) – ÖMERLİ Mh., MUSTAFA İNAN Cd., HAKKI İLERİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21958-20323-27287-27420-27039-20362-27127-20995-27244) – OSMANİYE Mh., OSMANİYE E-5 YAN YOL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21977-1923) – MİMAR HAYRETTİN Mh., ASMALIHAN Sk., BAHÇELİKAHVE Sk., BALİPAŞA YOKUŞU Sk., ESİRCİ KEMALETTİN Sk., GEDİKPAŞA Cd., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., GEDİKPAŞA ÇIKMAZI Sk., GEDİKPAŞA FIRINI Sk., MÜSELLİM Sk., PEŞTAMALCI SELİM Sk., SANDALCI İHSAN Sk., SEMİH Sk., TATLIKUYU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21981-2417 TM) – BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21990-28026 – fenertepe kayabaşı hattı) – KARLITEPE Mh., GÖÇMENLER Sk., ORDU Cd., ÖĞRENCİLER Sk., ŞAHİNLER Sk., KARLITEPE Sk., MEKTEP Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21965-8043) – CUMHURİYET Mh., 2.LALE Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21997-11644) – BAKLALI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22005-28878-29112-30514-28674-29031-29299-28064) – ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., BAĞCI Sk., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22000-21019-21124-21339-27540-27539) – TAŞOLUK Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22002-28820-28078-29655-29587-28260-28174-28149-30503-28805-29896-28328-30506-28563-28140-28805-29585-29586-29657-29439-29440-29104-29020-29480-28225-29538-)

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