İstanbul Ekonomi Zirvesi, küresel ekonominin yeniden dizaynına odaklanacak

İSTANBUL (AA) - "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi" ana temasıyla bu yıl 4. Kez yapılacak olan İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin (İEZ) 2020 programı ve hedefleri, düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu.

Zirve yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık 2020 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde ve Kalyon PV Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısı Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili İbrahim Pektaş, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve Mercedes Benz Türk Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Saltık, Astor Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Turkish Kargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özer hazır bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) , Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Mercedes Benz Türk İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin sponsorları arasında yer aldılar.

Zirve, Yeni Dünya Düzenine Geçiş, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Turizmin Geleceği, Ekonomik Boyutu ve Havacılık, Toplum 5.0, Siber Savaşlar ve Yapay Zeka, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Gıda Arz Güveliği ile Kovid-19 Sonrası Sağlık Ekonomisinin Değişenleri gibi konulara odaklanacak.





- "Büyüme görülür, kalkınma hissedilir"





Gerçekleşen buluşmada katılımcılara ve basın mensuplarına hitap eden Tüzmen, ekonomilerin halihazırda kırılgan olduğu bir dönem geçirdiğini, salgın da etkisiyle tüm ekonomilerde eksi büyümelere gelindiğini belirterek, çözümün inançlı insanların atacağı cesur adımlarda saklı olduğunu ifade etti.

Büyümenin rakamlarla ifade edilen, kalkınmanın ise hissedilebilen farklı kavramlar olduğunu aktaran Tüzmen, şunları kaydetti:

"Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri, hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı, karşılıklı etkileşimin artarak fiziki sınırların ortadan kalktığı bir dönemdeyiz. Dünya ekonomisindeki kırılganlığın etkisiyle sayısız şirket el değiştirmekte. Devletler uluslararası alanda şirket almak isteyen müteşebbisleri teşvik ediyor.

Zaferlerin artık ordularla değil, güçlü ekonomiler, güçlü şirketlerle kazanıldığı günümüzde yabancı şirketlerin ülkemizde yatırım yapması, Türk şirketlerinin de uluslararası arenada değişik sektörlerde şirket alması, Türkiye’nin borç alan değil yatırım yapılan bir ülke olabilmesi, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerin çeşitlendirilmesi ve sayısının artması noktasında güçlü lobicilik faaliyetlerinin yanı sıra yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin vizyonudur."

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerini değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izinin derhal azaltması gerektiğini belirten Tüzmen, kadınların arazi ve mülk gibi ekonomik kaynaklar üzerinde eşit haklara sahip olmasını sağlamanın hayati önem taşıyan bir hedef olduğunu vurguladı.





- "1 milyar dolar yatırım hedefimiz var"





İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesinde yatırım iklimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tüzmen, "Konu başlığımız; Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi. Bu iddialı bir konu. Ancak biz de iddialı bir ülkenin iddialı insanlarıyız. Her türlü şartta hedefe odaklı insanlarla birliktelik sağlayabilmek önemli. Salgın sonrasında yatırım iklimi oldukça sıkıntılı bir hale geldi. Ancak doğru hamlelerde, şeffaflıkla ve inançla aşılabileceğini düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Biz ülkemize inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bunun sağladığı altyapıyla devamını en iyi şekilde getirebileceğimize de inanıyoruz. Şu an için henüz erken olsa da katılımcılarla ikili masa şeklinde çalışmaları da hedefliyoruz. Mevcut durumda 1 milyar dolar tutarında yatırım hedefimiz var." değerlendirmesini yaptı.