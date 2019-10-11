İstanbul depremini tahmin etmişti! Hoogerbeets'den dikkat çeken uyarı

İstanbul ve Ege'de dün meydana gelen depremler korkuttu. Herkesin aklında aynı soru var: Depremler büyük depremin habercisi mi?

Kandilli ve AFAD'ın yayınladığı verilerde İstanbul'da hissedilen Yalova merkezli depremin boyutunun 4.1, Ege'de hissedilen depremin boyutunun ise 3.7 olduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü deprem bilimci Frank Hoogerbeets'ten depremlerle ilgili açıklamalar geldi.

Türkler soru yağmuruna tuttu

Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem bilimci Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu. Genel anlamda Türkçe açıklamalar yapmayı seven deprem uzmanı bu sefer sahibi olduğu şirketten bir paylaşım yaptı. Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum şirketi konuyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı.

"Alabileceğiniz önlemleri her zaman alın"

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından deprem ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Türkiye'deki 4 büyüklüğündeki depremin öncü olup olmadığını bilmiyoruz, herkesi panik yapmadan sakin fakat dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Alabileceğiniz önlemleri her zaman alın."