İstanbul deprem toplanma alanları! Deprem toplanma yerleri sorgula

İstanbul deprem toplanma alanlarını öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Toplanma Alanı Sorgulama sayfasından bulundukları ilçede deprem toplanma yerlerini sorgulama yaparak öğrenebilmekte. E devlet deprem toplanma alanları deprem sırasında kargaşanın önüne geçilmesi ve insanların barınma, yeme içme ihtiyaçlarının yanında yakınlarından haber alma gibi hizmetlerin daha sağlıklı olması için deprem toplanma alanları oldukça önemlidir. E devlet üzerinden Acil Toplanma Alanı Sorgulama hizmeti kullanarak acil toplanma alanlarını sorgulayabilirsiniz. Acil toplanma alanları herhangi bir afet sırasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

E devlet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Toplanma Alanı Sorgulama yapmak için tıklayın.