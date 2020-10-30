İstanbul deprem toplanma alanları! Deprem toplanma yerleri sorgula
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından deprem toplanma alanları araştırılıyor. Seferihisar merkez üssü olan İzmir depremi sonrası özellikle de İstanbul’daki deprem toplanma alanları merak ediliyor. Peki İstanbul deprem toplanma alanları nerede? İstanbul deprem toplanma yerleri. İşte İstanbul deprem toplanma alanları AFAD, İstanbul deprem toplanma alanları haritası.
İstanbul deprem toplanma alanlarını öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Toplanma Alanı Sorgulama sayfasından bulundukları ilçede deprem toplanma yerlerini sorgulama yaparak öğrenebilmekte. E devlet deprem toplanma alanları deprem sırasında kargaşanın önüne geçilmesi ve insanların barınma, yeme içme ihtiyaçlarının yanında yakınlarından haber alma gibi hizmetlerin daha sağlıklı olması için deprem toplanma alanları oldukça önemlidir. E devlet üzerinden Acil Toplanma Alanı Sorgulama hizmeti kullanarak acil toplanma alanlarını sorgulayabilirsiniz. Acil toplanma alanları herhangi bir afet sırasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.
E devlet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Toplanma Alanı Sorgulama yapmak için tıklayın.