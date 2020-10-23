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Spor İstanbul Challenger TED Open’da yarı finalistler belli oldu
Spor

İstanbul Challenger TED Open’da yarı finalistler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:39:14 -
İstanbul Challenger TED Open’da yarı finalistler belli oldu

ANKARA (AA) - İstanbul Challenger TED Open’da teklerde yarı finale kalan tenisçiler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 numaralı seri başı Jason Jung’u 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Fransız raket Benjamin Bonzi adını yarı finale yazdırdı.

Bonzi’nin yarı finaldeki rakibi, Kazak Dmitry Popko’yu 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen 7 numaralı seri başı Belaruslu Ilya Ivashka oldu.

ABD'li Mackenzie Mcdonald'ı 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Slovak Martin Klizan, son dört raket arasına kaldı.

Hırvat tenisçi Borna Gojo, ilk seti 6-3 kazandığı maçın ikinci setinde 1-0 öndeyken Avusturyalı rakibi Sebastian Ofner’in çekilmesiyle yarı final biletini aldı ve Martin Klizan ile eşleşti.


- Çiftlerde final heyecanı


Çiftlerde ABD'li Robert Galloway-Nathaniel Lammons, yarı finalde Hırvat Ivan Sabanov-Matej Sabanov ikilisini 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Ukraynalı Denys Molchanov-Sergiy Stakhovsky ikilisini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen 1 numaralı seribaşı Ariel Behar-Gonzalo Escobar çifti finale çıktı.

Turnuvada yarın saat 11.00’de oynanacak çiftler final maçının ardından teklerde yarı final mücadeleleri başlayacak.


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