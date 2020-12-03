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Eğitim İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ücreti yattı mı? İBB eğitim bursu ücreti hesaba yattı mı?
Eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ücreti yattı mı? İBB eğitim bursu ücreti hesaba yattı mı?

İBB burs ücreti ne zaman yatacak? İBB burs ücretini yatırdı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim bursu ücreti hesaba yattı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için verilecek olan İBB eğitim burs sonuçları açıklanmasından sonra İBB burs ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki İBB burs ücreti ne zaman yatırılacak? İBB eğitim bursu ücreti yatırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:07:00 -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ücreti yattı mı? İBB eğitim bursu ücreti hesaba yattı mı?

İBB bursu yattı mı, İBB burs ücreti ne zaman yatacak? 15 Eylül'de başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvuruları, 1 Kasım’a kadar yapıldı. İBB burs başvurularının tamamlanmasıyla birlikte Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu sonuçları 11 Kasım’da açıklandı. İBB 2020 burs sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul sonuç sayfasında açıklanmasından sonra İBB’den burs kazanan öğrenciler bu kez de İBB burs ücretleri hesaba ne zaman yatırılacak? sorusunu sormaya başladı.

İBB bursu ne zaman yatırılacak?

İBB genç üniversiteli burs ücreti bursunu kazanan öğrencilere İBB burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağını ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden henüz bir açıklama gelmezken İBB burs ücreti geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti.

İBB bursu ne kadar yatırılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

İBB burs ücretleri için tıklayın

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