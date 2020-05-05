İstanbul Büyükşehir belediye iş başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kariyer sayfası aracılığıyla kamuoyuna duyurulan personel alımı ilanında ayrıca, daimi olarak görevlendirilmek üzere lojistik ve destek şefi kadrosu ilana başvuruda bulunmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartlarına da yer verildi. Yüksek maaşla istihdam edileceği bildirilen lojistik ve destek şefi personelinin çalıştırılacağı işler de ilan detaylarında paylaşıldı.

Genel başvuru şartları

T.C. vatandaşı

En az lisans eğitim düzeyi mezunu

Tercihen araç kiralama veya filo kiralama alanında benzer pozisyonlarda çalışmış

Otomotiv sektöründe raporlama, stok takibi ve tescil işlemlerinde deneyim sahibi

MS Office programlarını, özellikle excel ve word programını iyi seviyede kullanabilen

En az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilen

Kişisel motivasyonu yüksek, proaktif ve enerjik çalışma becerisine sahip olan

Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, planlama, organizasyon, analiz etme ve raporlama konularında yetkin

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği bulunmayan

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir zihinsel ya da bedensel engeli ile kronik sağlık sorunu bulunmayan

İstanbul Avrupa veya Anadolu Yakası’nda ikamet eden

Daha detaylı bilgi ve başuru için; https://kariyer.ibb.istanbul/ adresini ziyaret edin.