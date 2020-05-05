İstanbul Büyükşehir belediye iş başvurusu
İstanbul Büyükşehir belediye iş başvurusu şartları ve detayları yazımızda saklı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kariyer sayfası aracılığıyla işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaç eleman alıyor ve hangi kontenjanda alım yapıyor? İşte belediye işçi alımına ilişkin detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kariyer sayfası aracılığıyla kamuoyuna duyurulan personel alımı ilanında ayrıca, daimi olarak görevlendirilmek üzere lojistik ve destek şefi kadrosu ilana başvuruda bulunmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartlarına da yer verildi. Yüksek maaşla istihdam edileceği bildirilen lojistik ve destek şefi personelinin çalıştırılacağı işler de ilan detaylarında paylaşıldı.
Genel başvuru şartları
- T.C. vatandaşı
- En az lisans eğitim düzeyi mezunu
- Tercihen araç kiralama veya filo kiralama alanında benzer pozisyonlarda çalışmış
- Otomotiv sektöründe raporlama, stok takibi ve tescil işlemlerinde deneyim sahibi
- MS Office programlarını, özellikle excel ve word programını iyi seviyede kullanabilen
- En az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilen
- Kişisel motivasyonu yüksek, proaktif ve enerjik çalışma becerisine sahip olan
- Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, planlama, organizasyon, analiz etme ve raporlama konularında yetkin
- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği bulunmayan
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir zihinsel ya da bedensel engeli ile kronik sağlık sorunu bulunmayan
- İstanbul Avrupa veya Anadolu Yakası’nda ikamet eden
Daha detaylı bilgi ve başuru için; https://kariyer.ibb.istanbul/ adresini ziyaret edin.