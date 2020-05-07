İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gönderdiği elektronik postalarla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gönderdiği elektronik postalarla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gönderdiği elektronik postalarla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi.