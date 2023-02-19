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Gündem İstanbul büyük depreme hazır mı? İşte herkesin merak ettiği veriler
Gündem

İstanbul büyük depreme hazır mı? İşte herkesin merak ettiği veriler

TÜİK, İstanbul'daki binaların inşa edildiği tarihleri analiz etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 08:27:00 -
İstanbul büyük depreme hazır mı? İşte herkesin merak ettiği veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'da ailelerin yüzde 46’sı 2001 ve sonrası yapılan binalarda ikamet ediyor. İstanbul’da binaların ortalama kat sayısı ise 6,9.

Euronews'in derlediği bilgilere göre, 2021 yılı verilerine göre İstanbul’da hanehalkı sayısı 4 milyon 755 bin. Kentte bu hanelerin yüzde 45,7’si 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ediyor. Yüzde 10,4’ü 1980 ve öncesinde inşa edilen konutlarda, yüzde 36,8’si ise 1981-2000 yılları arasında inşa edilen konutlarda hayatını sürdürüyor.

Oran değil, sayı olarak baktığımızda ise İstanbul'da 4 milyon 755 bin haneden 2 milyon 173 bini 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ediyor.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında İstanbul’da hanehalkı büyüklüğü 3,2. Yani bir ailede ortalama 3,2 kişiden oluşuyor. Bu durumda 2001 ve sonrası yaklaşık olarak 6 milyon 955 bin ediyor.

İstanbul’da hanelerin yüzde 47,2’si 2001 yılı öncesinde yapılan binalarda oturuyor. Buna göre hanehalkı büyüklüğü ortalama 3,3 olduğundan yaklaşık 7 milyon 181 bin kişinin 2001 öncesinde yapılan binalarda yaşadığını söylemek mümkün.

İstanbul’daki hanehalklarının ikamet ettiği binaların ortalama katı 6,9. Hanelerin yüzde 55’si 6 veya daha yüksek katlı binalarda ikamet ediyor. Hanehalklarının yüzde 22’si ise 5 katlı binalarda kalıyor.

İstanbul’da hanelerin yüzde 77’si 5 katlı veya daha yüksek binalarda yaşıyor. Bu durumda İstanbul’da hanehalklarının yüzde 77’si 5 katlı veya daha yüksek binalarda ikamet ediyor. İstanbul’da hanelerin sadece yüzde 2’si tek katlı binalarda yaşamını sürdürüyor.

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Yorumlar

Saffet

Büyükşehir kayak tatilinde

099

ıstanbul büyük depreme kısa orta vadede hiçbir zaman hazır olamaz. ancak nüfusun % de 80 i şehri terkerderse başka.
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