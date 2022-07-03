İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?
İstanbul bayramda hava nasıl? Yeni hafta öncesinde plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da bu hafta hava nasıl olur? İstanbul güncel hava durumu:
Bayrama sayılı günler kaldı. Bu sebeple pek çok kişi bayramda İstanbul'da havanın nasıl olacağını merak ediyor.
İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?
İstanbul'da bu hafta içi sıcak bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gelecek hafta sonuna ilişkin henüz verileri açıklamadı. Ancak farklı hava tahmin kaynaklarına göz attığımızda özellikle İstanbul'da 10 Temmuz Pazar günü yağış beklendiği gözleniyor. Hava tahmin raporu güncellendikçe haberlerimizde yer vereceğiz.