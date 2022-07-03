Bayrama sayılı günler kaldı. Bu sebeple pek çok kişi bayramda İstanbul'da havanın nasıl olacağını merak ediyor.

İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul'da bu hafta içi sıcak bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gelecek hafta sonuna ilişkin henüz verileri açıklamadı. Ancak farklı hava tahmin kaynaklarına göz attığımızda özellikle İstanbul'da 10 Temmuz Pazar günü yağış beklendiği gözleniyor. Hava tahmin raporu güncellendikçe haberlerimizde yer vereceğiz.