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Gündem İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken kare! Rus askerleri tek sıra halinde...
Gündem

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken kare! Rus askerleri tek sıra halinde...

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken Rus askerlerinin görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Savaş gemisinin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinden çok sayıda Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği gözlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:17:00 - 2020-12-30 13:33:23
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken kare! Rus askerleri tek sıra halinde...

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin güvertesinde Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği görülürken savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Suriye'nin Tartus Limanı'ndan ayrılan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Tek sıra halinde dizildiler

Savaş gemisinin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinden çok sayıda Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği gözlendi. Bazı askerler geminin ön ve arka bölümünde silahlı nöbet tuttuğu görüldü.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

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Yorumlar

meyyid

acaba bizim savaş gemimiz bir yerden geçerken bu kadar meraklı mı oranın medyası.."banane amerikadan(rusyadan)"
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abdrhman

boğazlar bizim değil yol geçen hanı olmuş.
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