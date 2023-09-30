İstanbul boğazında balık denetimi

Gece yapılan denetimlerde balıkçıların evrakları, avcılık sistemleri ve avlanan balıkların boyları kontrol edildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimler yaptı. Ağ - göz açıklığı denetimine, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve denetim elemanları katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot da denetimlere eşlik etti. Boğazda bir müddet dolaşan ekipler, av yapan gemilerin mevkileri tespit edildi. Ardından denetim için harekete geçen ekipler, yasa dışı avcılık yapan gemilere operasyon düzenledi. Baskınlarda, balıkçıların evrak kontrolü, avcılık sistemi ve avlanan balıkların boyları ölçüldü.

“Bütün kolluk kuvvetleriyle hep beraber uyum ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz”

Kaçak balık denetimi kapsamında durdurulan teknede açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca” Sardalya avlamışlar. Sardalya balığımız 11 cm olması lazım avlanabilmesi için bunda herhangi bir problem yok. Avlandıkları yer ile de ilgili bir problem yok. Biz zaman, boy ve yer yasakları ile de ilgileniyoruz. Yer yasağımız Marmara denizinde 24 metreden daha sığ alanlarda avcılık yapamıyorlar. Bazı yasaklı türler var onların avcılığında yapamıyorlar. Bazı zamanlarda bazı türler yasak o türlerin avcılığında yapamıyorlar onlarında kontrolünü yapıyoruz. Avladıkları balığın tamamını bizim sistemimiz var oraya elektronik olarak kaydediyorlar. Buradan su ürünleri haline gittiğinde de o kayıtlarda nakil belgesini alarak orada satışa sunuluyor. Denetimlerimiz denizde başlıyor 7 gün 24 saat esasına göre. Denizde denetimlerimizi yapıyoruz Karaya çıkış noktası dediğimiz İstanbul da sekiz noktamız var bu sekiz noktamızda da arkadaşlarımız yoğun bir şekilde Sayın bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla son bir haftada yoğunlaştırdık denetimlerimizi. Bu çerçevede hızlı bir şekilde her noktada denetimlerimiz gerçekleştiriyoruz. Kara çıkış noktalarından sonra halde ’de zaman, boy yasaklarına bakıyoruz. Burada tabi ki biz kolluk kuvvetlerimizden de destek alıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan, Deniz Polisimizden, Deniz zabıtamızdan. Hal’de yine Sahil güvenlik komutanlığımızdan, Deniz Polisimizden iç sularda Jandarmamızdan bütün kolluk kuvvetleriyle hep beraber uyum ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul genelinde eş zamanla yapılan bin 215 denetimde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri tarafından toplam, 8000 m ağ ve yaklaşık 10 tonu aşkın su ürününe el konuldu. 54 adet idari para cezası sonucu 861 bin 172 TL cezai işlem uygulandı.

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