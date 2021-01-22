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Yaşam İstanbul barajlarından sevindiren haber
Yaşam

İstanbul barajlarından sevindiren haber

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan yağmur ve kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı artmaya devam ediyor. Dün itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31,39'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:30:00 -
İstanbul barajlarından sevindiren haber

İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 31,39'a yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 54,41 seviyesindeydi.

Haftaya tekrar kar bekleniyor

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışlarının baraj doluluk oranlarına olumlu katkı yapması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki hafta İstanbul'a kar yağışının perşembe günü yeniden gelmesi bekleniyor.

Gün gün oranlar

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

Hangi baraj ne kadar dolu?

21 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

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