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Yerel İstanbul barajlarında doluluk oranı açıklandı! Şaşırtan rakam
Yerel

İstanbul barajlarında doluluk oranı açıklandı! Şaşırtan rakam

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını yüzde 88,12 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 13:43:00 -
İstanbul barajlarında doluluk oranı açıklandı! Şaşırtan rakam

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını yüzde 88,12 olarak açıkladı.

Mart ayında etkili olan yağışlar sonrası İstanbul'a su sağlayan barajların birçoğu yüzde yüz doluluğa yaklaştı.

İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 88,12 olarak ölçüldü.

Kazandere ve Istrancalar barajlarında ise doluluk oranının yüzde 100 olduğu görüldü.

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