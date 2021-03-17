  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul barajlar ne kadar doldu? İstanbul su doluluk oranı 17 Mart
Yaşam

İstanbul barajlar ne kadar doldu? İstanbul su doluluk oranı 17 Mart

İstanbul'un kaç günlük suyu var? İstanbullular uzunca bir süredir 'Acaba susuzluk yaşar mıyız?' sorusunun cevabını araştırıyor. 8 Ocak'ta İstanbul barajlarının doluluk oranı 19,16 seviyelerinde ölçüldü. Ocak ayı ortasında başlayan yağışlar ise barajlara can suyu oldu. Peki, İstanbul'da barajlar doldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 14:24:00 -
İstanbul barajlar ne kadar doldu? İstanbul su doluluk oranı 17 Mart

İstanbul barajları doldu mu? 2020 yılının son aylarında sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere ulaştı. 8 Ocak'ta İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Milyonlarca kişi İstanbul'da yaz aylarında susuzluk yaşanıp yaşanmayacağı merak konusuydu. Son zamanlardaki yağışlar ise can suyu oldu. Peki, İstanbul'da barajlar doldu mu?

İstanbul barajlar ne kadar doldu? İstanbul su doluluk oranı 17 Mart

17 Mart 2021 verilerine göre İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 62,71 oldu. Barajların halen yüzde 37,29'u ise halen boş. Bu sebeple su tüketimi konusunda son derece hassas olunması gerekiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Tezcan'dan Cuma namazı üzerinden iki yüzlü 'Audi' eleştirisi
Gündem

Ahmet Tezcan'dan Cuma namazı üzerinden iki yüzlü 'Audi' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın danışmanı Ahmet Tezcan, kapının önüne konulduktan sonra görevde olduğu dönemde de var olan ..
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti
Dünya

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti

Londra'da bir hastanede kalp ameliyatı olan ve bir süredir hastanede tedavi altında tutulan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinb..
Bir tweet gördü! Dakikalar içinde tüm servetini kaybetti
Dünya

Bir tweet gördü! Dakikalar içinde tüm servetini kaybetti

Tesla'nın sahibi dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweeti gören Sebastian isimli bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay