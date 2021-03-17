İstanbul barajları doldu mu? 2020 yılının son aylarında sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere ulaştı. 8 Ocak'ta İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Milyonlarca kişi İstanbul'da yaz aylarında susuzluk yaşanıp yaşanmayacağı merak konusuydu. Son zamanlardaki yağışlar ise can suyu oldu. Peki, İstanbul'da barajlar doldu mu?

İstanbul barajlar ne kadar doldu? İstanbul su doluluk oranı 17 Mart

17 Mart 2021 verilerine göre İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 62,71 oldu. Barajların halen yüzde 37,29'u ise halen boş. Bu sebeple su tüketimi konusunda son derece hassas olunması gerekiyor.