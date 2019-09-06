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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi psikoloji ve Mühendislik Fakültesi bilgisayar mühendisliği bölümünde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Ayvansaray Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

06 Eylül 2019 Cuma 10:46
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi psikoloji ve Mühendislik Fakültesi bilgisayar mühendisliği bölümünde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Ayvansaray Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademik personel alım ilan detayları şu şekilde: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. İlan Tarihi : 06.09.2019. Ayvansaray Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu için son tarih 20.09.2019.

Profesör alımı için gerekli belgeler neler?

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Doçent alımı için gerekli belgeler neler?

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış) 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

7- YDS'den en az 65 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

Doktor öğretim üyesi alımı için gerekli belgeler neler?

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

7- YDS'den en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:46
  1. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör alım ilanı
  2. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı
  3. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alımları ne zaman

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