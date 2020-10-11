‘İstanbul Avrupa Yakası’nda kentsel dönüşüm ağı öreceğiz

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi bin 739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’ni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. Önceki gün Esenler’de 1617 konutun, Ümraniye’de 350 araçlık otoparkın temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa’da bin 739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin ardından da Çatalca Millet Bahçesi’nin temel atma törenini gerçekleştireceklerini dile getirdi. Kurum, İstanbul’un marka değerine değer katacak projelerin İstanbullular için hayırlı olması temennisinde bulundu. İnşaatlarına başlanılan projelerin sadece Ümraniye, Esenler, Çatalca ve Gaziosmanpaşa için kıymetli olmadığını ifade eden Kurum, tüm bu projeler ve büyük yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında başlattığı Türkiye’nin büyük dönüşüm hareketinin birer parçası, nüvesi ve sonucu olduğunu belirtti.

“İstanbul'a hizmet insanlığa hizmet”

Medeniyetin başkenti, Fatih Sultan Mehmet Han’ın kutlu emaneti İstanbul’a hizmet etmeyi, tüm insanlığa yapılmış bir hizmet olarak gördüklerini belirten Kurum, İstanbul’a hizmet etmenin aşk, sevda, proje, yatırım ve vizyon istediğini anlattı. Şehirler güçlü ve müreffeh oldukça Türkiye’nin daha da güçleneceğine inandıklarını belirten Kurum, “Şimdi inşallah Gaziosmanpaşa’da yaptığımız bu yeni dönüşüm projelerimiz; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan’daki çalışmalarımızla birleştiğinde İstanbul Avrupa Yakası’nda adeta bir kentsel dönüşüm ağı örmüş olacağız” diye konuştu.

“Yeni ‘Yeşil koridor’ hayırlı olsun”

Gaziosmanpaşa’da temelini attıkları ve inşaatı devam eden projelerle toplam 4 bin 534 konut yaptıklarını kaydeden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeşil ağımıza gelince, Esenler’de 15 Temmuz Millet Bahçesi, Sultangazi’de Sultangazi Millet Bahçesi, Gaziosmanpaşa’mızda da bir millet bahçemizin açılışını yaptık. Bu 3 millet bahçemiz, Alibeyköy Barajı’ndan başlayan gençlik parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile Haliç’e ve Tarihi Yarımada’ya kadar uzanan yeşil bir ağ oluşturuyor. Bunlar iklim değişikliğiyle mücadele için çok önemli. Yeni yeşil alan projelerimizle bu yeşil ağı daha da genişleteceğiz. İstanbullu kardeşlerimize nefes aldıran, şehrin gürültüsünden uzak, yeni sosyal yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz. Şimdi bölgedeki ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağımız, gençlerimizle yaşlılarımızı, maviyle yeşili, tarihle bugünü buluşturan İstanbul’un yeni ‘yeşil koridoru’ hayırlı olsun.”

‘TOKİ, 17 yılda İstanbul’a yaklaşık 60 milyarlık yatırım yaptı’

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da bugüne kadar Türkiye’de başlatılan büyük kentsel dönüşüm projeleri ile yaklaşık 160 bin konut inşa edildiğini, halen kentsel dönüşüm kapsamında 110 proje yürütüldüğünü ve her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunun inşa edilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Sosyal konut kapsamında TOKİ’nin bir milyon konut hedefine yaklaştığına dikkati çeken Bulut, şunları söyledi: “17 yıl içinde İstanbul’a 167 bin konut, 2 bin 200 yatak kapasiteli 7 hastane, 71 okul, kamu ve üniversite binaları, stadyum ve cami gibi çok sayıda hizmet ve sosyal donatı binaları inşa edilerek, gelişmesine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanmıştır. İl genelinde halen 13 bin 738 konut, 431 iş yeri, 4 millet bahçesi, Atatürk Kültür Merkezi, hastane, üniversite binaları ve okul gibi yaklaşık 15 milyar TL’lik çok sayıda projemiz devam etmektedir. 50 bin konut kapsamında 6 bin 239 konut, 100 bin konut kapsamında da 10 bin konutun inşaatı sürmektedir. TOKİ tarafından iştirakleri ile birlikte 17 yıl içinde İstanbul’a yaklaşık 60 milyarlık yatırım yapılmıştır.”