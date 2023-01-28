İstanbul Atlas Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Atlas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.



Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

*ALES puan türü başvuru yapan adayın lisans mezuniyeti dikkate alınarak belirlenecektir.



İlan Başlama Tarihi : 19.01.2023

İlan Bitiş Tarihi : 02.02.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.02.2023

Sınav Giriş Tarihi : 08.02.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2023

Sonuçların Açıklanacağı

İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

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