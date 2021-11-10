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Ekonomi İstanbul Arel Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

İstanbul Arel Üniversitesi akademik kadro alacak

İstanbul Arel Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre 69 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:20:00 -
İstanbul Arel Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans,  yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel  çalışma  ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Doçent  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri

ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları

Adres: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, Türkoba Mah. Erguvan Sok. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İST / İnsan Kaynakları Ofisi

Başvuru Yapılacak Birim:İnsan Kaynakları Ofisi  İrtibat Telefon Numaraları     0850 850 27 35-1270-1223

Son başvuru tarihi 10.11.2021 tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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