İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerilemiş! Büyükşehirlerde fiyat gerçekten düşüyor mu?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileri üzerinden hazırlanan ‘’sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporunda, son dönemde konut piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Satış fiyatları azaldı mı?

Rapora göre Türkiye genelinde ve üç büyük ilde Ekim’den Kasım’a satış fiyatları azaldı. Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da ülke genelinde yüzde 5,4’e, Ankara’da yüzde 20,1’e, İzmir’de ise yüzde 5’e geriledi. İstanbul’da ise yıllık reel fiyat çok uzun bir aradan sonra ilk kez yüzde 1,4 azaldı. Öte yandan cari fiyatlardaki yıllık artış oranı ise geçen yılın Ekim ayına kıyasla ülke genelinde 6,5 puan azalarak yüzde 70,7’ye geriledi. Ülke genelinde ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 35.556 TL, Ankara'da 19.373 TL ve İzmir'de 29.032 TL.

Reel satış üç büyükşehirde de düşüşte

Konut reel satış fiyatı son 4 ayda olduğu gibi üç büyükşehirde Kasım ayında da düşüş gösterdi. Endeks; İstanbul’da 185,3’e Ankara’da 211,6’ya İzmir’de ise 192,2’ye düştü. Türkiye genelinde, büyük depremin etkisiyle Şubat 2023’te geçici olarak yükselen yıllık reel fiyat, Mart’tan itibaren yeniden azalmaya başlarken Kasım 2023’te yıllık fiyat artışı oranı Ekime kıyasla 4,4 puan azalışla yüzde 5,4’e kadar geriledi.

Konut arzı ülke genelinde ve üç büyükşehirde azaldı

Kasım ayında satılık konut ilan sayısı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde azalmıştır. Satılık konut arzında geçen aya kıyasla ülke genelinde %5,8, İstanbul’da %4,9 Ankara’da %5,2, İzmir’de ise 7,4’lük bir azalış yaşandı. Konuta talep son iki yılda en düşük seviyede.

2023 Şubat ayındaki depremden sonra düşüş gösteren konut talebinde Temmuzda bir miktar artış gerçekleşmiş olsa da Ağustostan itibaren belirgin bir düşüş söz konusu. Kasım ayında Ekime kıyasla yüzde 9,1 azalan konut talebi endeksi 88,7 seviyesinde gözlemlendi. Bu değer konut talep endeksinin son iki yıldaki en düşük seviye olarak dikkat çekiyor. Konut talebi geçen yılın Kasım ayına kıyasla yüzde 19,9 daha düşük oldu.

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