İstanbul Ankara TEM kapalı mı? İstanbul Ankara D-100 ne zamana kadar kapalı?
İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gidilir hangi yollar açık 23 Ocak 24 Ocak! Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkisini sebebiyle pek çok kapalı durumda. Peki, İstanbul-Ankara ulaşım kapandı mı?
Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok yol kapandı. Yola çıkacaklar ise İstanbul-Ankara arasındaki ulaşımın nasıl hangi yollardan sürdürebileceklerini araştırıyor.
İstanbul Ankara TEM kapalı mı? İstanbul Ankara D-100 ne zamana kadar kapalı?
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 devlet yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yapılan açıklamaya göre yurt genelinden kapalı olan yolların listesini paylaştı…