Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok yol kapandı. Yola çıkacaklar ise İstanbul-Ankara arasındaki ulaşımın nasıl hangi yollardan sürdürebileceklerini araştırıyor.

İstanbul Ankara TEM kapalı mı? İstanbul Ankara D-100 ne zamana kadar kapalı?

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 devlet yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yapılan açıklamaya göre yurt genelinden kapalı olan yolların listesini paylaştı…