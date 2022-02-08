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Ekonomi İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatı
Ekonomi

İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatı

Benzine ne kadar artış yapıldı 8 Şubat | Araç sahipleri benzine zam gelip gelmediğini araştırıyor. Peki, benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam yapıldı 8 Şubat

Yeniakit Publisher
2022-02-08 19:44:00 -
İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatı

Pek çok kişi benzin fiyatlarına ne kadarlık zam yapıldığını merak ediyor. Peki, benzinin litresi ne kadar oldu?

İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatı

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirket ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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