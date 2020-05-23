  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk makarna sektörü AB kotasının kaldırılması için harekete geçiyor

Bu dünyada görüşmemiz mümkün değil

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 335 bini aştı

Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe duası nasıl okunur?

Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi
için kalan
Aktüel

İstanbul Anadolu Yakası’nda yoğun yağış etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakası’nda yoğun yağmur etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:00:58 -
İstanbul Anadolu Yakası’nda yoğun yağış etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakası’nda yoğun yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da hava sıcaklıkları düşerken, yağışlar da devam ediyor. Anadolu yakasında sabahın erken saatlerinde bir anda bastıran yoğun yağmur, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoğun yağış nedeniyle araçların görüş mesafesi düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı