İstanbul adayı kudurttu! CHP tetikçilerinden İYİ Parti’ye saldırı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Şirin Payzın’ın Tele1 ekranlarında TKP Kadıköy adayı Mehmet Fatih Maçoğlu ve İYİ Partili Rıdvan Uz’a çıkışmasının ardından şimdi de terör sevici Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İBB adayını açıklayan İP’i diline dolayarak ihanetle suçladı. Konuya ilişkin konuşan Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Yazar Sinan Burhan ise, “Düne kadar öve öve bitiremedikleri İYİ Parti’yi bugün niçin yerden yere vuruyorlar? Biz siyasetin borazanı mıyız? Medya objektif olmalıdır. Bu açıkça herkes CHP’nin yanında yer alsın demektir. Bu tavrı kınıyorum. Medyada ilke olmalıdır, ahlak olmalıdır” dedi.