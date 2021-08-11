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Gündem İstanbul açıklarında "süper hücre" hareketliliği! Hemen uyarı yapıldı
Gündem

İstanbul açıklarında "süper hücre" hareketliliği! Hemen uyarı yapıldı

Meteoroloji'nin radar sistemine yansıyan görüntülerde Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" hareketliliği yaşandı. Buna göre; Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece taraflarında yer yer sağanak yağışlarla karşılaşılabilirken, İstanbul merkezi ilçelerinde ise bir hareketlilik beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 19:27:00 -
İstanbul açıklarında "süper hücre" hareketliliği! Hemen uyarı yapıldı

Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesi sağanak yağışlardan doğan sel felaketleriyle uğraşırken, farklı bölgelerden de sağanak yağış haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar sistemindeki görüntülere göre Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücre hareketliliği yaşandı.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Ani sağanak yağmur, dolu, fırtına, şimşek, yıldırım ve gök gürültüsüne neden olabilecek olan hadise İstanbul merkezde beklenmiyor. Ancak Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece tarafında hareketliliğin olabileceği bildirildi.

Meteoroloji raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van'ın doğusu, Hakkari'nin kuzeyi ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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