İstanbul 20 Nisan hava durumu | Havalar ne zaman ısınacak 23 Nisan hava nasıl olacak?
Yarın hava nasıl olacak? Yeni günde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi “Hava ne zaman ısınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul hava durumu güncel:
Havaların ne zaman ısınacağın merak ediliyor. Bu sebeple güncel hava durumu araştırılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
İstanbul 20 Nisan hava durumu | Havalar ne zaman ısınacak 23 Nisan hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Isparta: Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde batı ve güneybatı, yarın zamanla Ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin iç ve güneydoğu kesimlerinde Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Alanya'nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgennin doğu kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİVAS 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır
AMASYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı