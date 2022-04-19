Havaların ne zaman ısınacağın merak ediliyor. Bu sebeple güncel hava durumu araştırılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

İstanbul 20 Nisan hava durumu | Havalar ne zaman ısınacak 23 Nisan hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Isparta: Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde batı ve güneybatı, yarın zamanla Ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin iç ve güneydoğu kesimlerinde Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Alanya'nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgennin doğu kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır

AMASYA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı